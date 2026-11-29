Mega concretó una profunda reestructuración en su Área Dramática al decidir no renovar los contratos de planta de algunos de sus rostros más emblemáticos, como Francisco "Pancho" Melo, Carolina Arregui y Paola Volpato.

Según explicaron desde la estación televisiva y recoge The Clinic, la determinación no implica una reducción en la realización de ficción nacional, sino un cambio en el modelo de contratación. De este modo, el canal dejará atrás los vínculos permanentes para convocarlos únicamente según las necesidades y requerimientos de cada proyecto específico.

A Melo, Arregui y Volpato se suman Ingrid Cruz y Luz Valdivieso, quienes llevaban más de 10 años en la estación privada: Volpato y Cruz arribaron en 2014 con el fenómeno "Pituca sin lucas"; mientras Melo es un integrante clave desde hace una década tras debutar en "Sres. Papis" de 2016.

Este ajuste sigue la línea de lo ocurrido en 2025, cuando la señal tampoco renovó los contratos fijos de María Gracia Omegna, Francisca Imboden y Carmen Zabala.