"No puedes seguir": Doctor Ugarte mandó a Repe a su casa en plena transmisión de "Tu Día"

Un particular momento se vivió este martes en "Tu Día", luego de que José Luis Repenning tuviera que abandonar el matinal por recomendación del doctor Sebastián Ugarte, quien le aconsejó regresar a su casa para descansar.

El periodista había retomado la conducción del espacio junto a Priscilla Vargas, después de ausentarse el lunes por problemas de salud. Sin embargo, el especialista advirtió que todavía presentaba síntomas y le recomendó no continuar con sus labores.

Durante la transmisión, Ugarte reparó en su voz ronca y sus ojos brillosos, además de preguntarle si tenía dolor de garganta. Repenning confirmó que había presentado fiebre de hasta 38,5 grados y comentó: "Ayer no tuve fiebre todo el día. Hoy pensé que estaba recuperado; amanecí como la mona".

Ante la consulta del animador sobre qué debía hacer, el médico fue categórico: "Repe, tú no puedes seguir en el programa, tienes que irte a descansar". Además, explicó que debía seguir la misma recomendación que se entrega a las personas que presentan síntomas similares en sus casas.

La situación también generó preocupación en Priscilla Vargas, quien consultó si el cuadro podía ser contagioso para el resto del equipo. "Podría ser, si es un cuadro viral. Tenemos una distancia social mantenida, pero igual es preferible por el bienestar y salud de Repe", respondió Ugarte.

Finalmente, el comunicador decidió seguir las indicaciones y se despidió de sus compañeros con choques de codo para evitar el contacto físico. Antes de retirarse, pidió que acompañaran a su dupla: "Me acompañan a la chiquilla, por favor, no me la dejen sola", comentó entre risas.