Park Bo-gum, actor de "Si la vida te da mandarinas", anuncia fan meeting en Chile

Este martes, el actor surcoreano Park Bo-gum confirmó que llegará a Chile con su fan meeting "Be With You".

El intérprete, de 32 años, se reunirá con sus seguidores el próximo 24 de septiembre en el Teatro Caupolicán.

Park, que debutó en la actuacción el año 2011, es reconocido por producciones como "Reply 1988", "Encounter", "Love in the Moonlight" o "Record of Youth" y, recientemente, ha ganado fama internacional por protagonizar "Si la vida te da mandarinas..." de Netflix.

Venta de entradas

De momento, se desconocen mayores detalles sobre la venta de entradas, por lo que se espera que Ninshi Entertainment entregue las coordenadas y precios dentro de los próximos días.