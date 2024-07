Periodista de Canal 13 perdió su anillo de compromiso en pleno despacho

Un angustiante chascarro vivió el periodista Gabriel Alegría mientras despachaba en vivo para el matinal "Tu Día" de Canal 13.

Debido a las temperaturas bajo cero que afectan a la capital, el notero se trasladó hasta Macul y, al tocar el pasto lleno de escarcha, su anillo de compromiso cayó.

"Cuidado con el anillo de matrimonio, Gabo, por favor, hay que cuidarlo", dijo Nacho Gutiérrez al comunicador, quien respondió: "¡Se me salió! Y no es chiste. Se me cayó uno".

"Esto es causal, causal de divorcio", bromearon los animadores desde el estudio, mientras el reportero buscaba la joya en el césped congelado.

"Esto es causal, me van a echar hoy día mismo", expresó Alegría, señalado que "tengo el de matrimonio, el que se me cayó es el de compromiso (...) Oye ¿quién me va recibir hoy día en la casa?", lanzó entre risas.

El eposo de Gabriel Alegría se contactó con el matinal

En medio de la búsqueda, Daniel, esposo del periodista, se puso en contacto con el programa de Canal 13.

"Yo no veo matinales, me acaban de avisar mi madre que Gabriel perdió su anillo en su trabajo", dijo la pareja del notero, afirmando que la pérdida del anillo "es parte de la vida, le podría suceder a él, me podría suceder a mí".

Tras esto, Gabriel finalmente logró dar con el objeto, mostrando a la cámara los dos anillos.