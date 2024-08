Gonzalo Valenzuela dio nuevos detalles de la estafa que sufrió: "Me convenció de tomar agua"

El actor Gonzalo Valenzuela reveló esta mañana en "Tu Día" de Canal 13 nuevos detalles de la estafa que sufrió el pasado jueves, cuando fue drogado y asaltado por un falso conductor de aplicación.

Valenzuela relató que esa noche salió a compartir con amigos en un bar y no tenía su celular porque su esposa, Kika Silva, se lo llevó por error en su bolso.

No obstante, señaló que tras unos minutos en el local se comenzó a sentir mal y "ahí ya empecé a tener conductas medias extrañas". Por ello, salió del lugar y un conductor, con la máquina de pago con tarjeta en mano, y lo ofreció llevarlo, a lo que aceptó.

El actor detalló que "me acuerdo muy poco. No estaba ni borracho, habíamos recién comido y de repente empecé con estas nebulosas. La cosa es que me dice: '¿Por qué estás llorando? Tómate un traguito de agua'. Como que me convenció de que necesitaba tomar agua".

"No tenía voluntad. Acepté el agua y fue rarísimo. Yo ya venía en un estado muy raro", dijo sobre la situación que resultó con el robo de 400 mil pesos.

Igualmente, Valenzuela afirmó que el conductor tomó su tarjeta para pagar la supuesta carrera y al devolvérsela se la cambió por la de otra persona.

Dado lo anterior, agregó que el dueño de la tarjeta resultó ser el primo de un conocido, quien le reveló que fue estafado de la misma manera una semana antes.

"Me contó que el domingo anterior le pasó exactamente lo mismo. Me dice 'me subí al auto, no sé por qué agarré el agua y no recuerdo nada hasta el otro día", precisó.

"Yo creo que hay como una mafia que está medio confabulado", comentó el actor, especulando a que el conductor con el personal del local están aliados para realizar la estafa.

Doctor Ugarte: Se ha ido reportando el ingreso de casos muy similares

El médico Sebastián Ugarte, panelista del matinal, analizó el caso de Gonzalo Valenzuela y advirtió que "hay que tener especial cuidado, porque se ha ido reportando en los servicios de urgencia el ingreso de casos muy similares, de personas que están bajo los efectos de algunos fármacos".

El experto explicó que se le llaman "drogas de sumisión" y que "tienen un efecto disociativo o sedante, que hace que uno tenga esta desconexión. Además tiene un efecto de pérdida de memoria retrógrada, es decir, uno olvida lo que pasó, con lo cual actúan con cierta impunidad porque uno no puede unir todas las piezas".

A través de test de drogas, el médico dijo que "se han identificado algunas drogas que se están usando". Sin embargo, prefirió no dar nombres porque "podemos contribuir a que aprendan el truco", y complementó que esos fármacos se han "usado en anestesia, en medicina para procedimientos".