Power Peralta y Raquel Argandoña encabezan el jurado de "Fiebre de Baile"

Este lunes, Chilevisión confirmó al jurado para el regreso de "Fiebre de Baile", que tendrá a Diana Bolocco en la conducción del estelar.

El programa, que vuelve a la pantalla después de más de una década, contará con un panel de cinco figuras que prometen técnica, carisma y personalidad: Raquel Argandoña, Vasco Moulian, Edymar Acevedo y los hermanos Power Peralta.

Este es el jurado de "Fiebre de Baile"

Raquel Argandoña, histórica figura de la televisión chilena, asumirá el rol de jueza con el estilo directo y crítico que la caracteriza. Con una trayectoria que va desde su coronación como Miss Chile en 1975, pasando por la animación, la actuación y la política, la madre de Kel Calderón promete evaluaciones sin filtro que darán mucho que hablar en cada gala.

Desde el mundo de la danza clásica se suma Edymar Acevedo, reconocida bailarina y maestra del Teatro Municipal de Santiago. Con más de cinco décadas dedicadas al arte, Acevedo ha protagonizado clásicos como Giselle, Ana Karenina y El Lago de los Cisnes, además de ser distinguida con la Medalla al Mejor Artista en Danza Clásica por el Gobierno de Chile.

El actor, productor y comunicador Vasco Moulian también dirá presente en el panel. Su experiencia en la producción y dirección de programas de televisión, sumada a su estilo frontal y analítico, le permitirá entregar una visión estratégica sobre las presentaciones de los participantes.

Completando el jurado estarán Gabriel y Raúl, conocidos como Power Peralta. Reconocidos a nivel internacional por su talento en la danza urbana, han trabajado con artistas como Jennifer Lopez, Daddy Yankee y Maluma. Su energía y conexión con los ritmos urbanos prometen elevar el nivel de la competencia.

En total, serán 18 los participantes que buscarán conquistar al público y a los jueces, donde destacan figuras como Nicole "Luli" Moreno, Esteban Paredes y Princesa Alba. En tanto, la fecha exacta del estreno se revelará en los próximos días.