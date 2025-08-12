Beyoncé gana su primer Emmy y se acerca al exclusivo club EGOT

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de EE.UU. anunció a los primeros ganadores en la amplia gama de categorías de la 77ª edición de los Premios Emmy, y entre ellos figura Beyoncé, quien obtiene por primera vez este galardón, por su show del medio tiempo del NFL, presentado como el especial de Netflix "Beyoncé Bowl".

Según reportó Deadline, el premio, en la categoría Mejor Vestuario para Programa de Variedades, No Ficción o Reality se entregó junto a su equipo creativo: la diseñadora de vestuario Shiona Turini, las asistentes de vestuario Erica Rice y Molly Peters, la supervisora Chelsea Staebell y el jefe de taller Timothy White.

A diferencia de la mayoría de categorías, los premios "con jurado", donde no existen nominados oficiales, se otorgan tras la evaluación de propuestas y deliberación de un panel de expertos, y se entregarán durante la ceremonia de Creative Arts Emmy los días 6 y 7 de septiembre.

Además de esta victoria, Beyoncé compite este año por Mejor Especial de Variedades, que se entregará en la gala principal del 14 de septiembre, y por Mejor Dirección para Especial de Variedades, cuyo resultado también se conocerá en la ceremonia de Creative Arts.

Reconocimiento total

Con este logro, la intérprete se encuentra a mitad de camino para alcanzar el estatus EGOT (ganar un Emmy, Grammy, Oscar y Tony). Ya posee 35 premios Grammy y un Peabody Award, y este Emmy llega tras 11 nominaciones previas.

"Beyoncé Bowl", disponible en Netflix, se grabó en Houston, su ciudad natal, durante el show de medio tiempo del 25 de diciembre de 2024. Vestida con sombrero vaquero y montando a caballo, interpretó un medley de temas de su álbum "Cowboy Carter" junto a invitados como Shaboozey, Post Malone y su hija Blue Ivy Carter, quien también es