Pedro Pascal volverá a competir por el Emmy gracias a "The Last of Us"

Por segunda vez en su carrera el chileno Pedro Pascal consiguió una nominación a los prestigiosos premios Emmy como Mejor Actor Drama.

Al igual que en 2023, el intérprete fue reconocido por su trabajo en la serie "The Last of Us", donde encarna al protagonista "Joel".

Si bien en aquella ocasión cayó contra Kieral Culkin y su "Roman Roy" de "Succession", el chileno tendrá una nueva chance para pelear por el premio ante Sterling K. Brown ("Paradise"), Gary Oldman ("Slow Horses"), Adam Scott ("Severance") y Noah Wyle ("The Pitt").

En 2024 Pascal obtuvo el premio del Sindicato de Actores a Mejor Actor por su papel en "The Last of Us".