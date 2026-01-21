Alejandra Fosalba es la primera confirmada para el nuevo reality de Canal 13

Canal 13 anunció que la actriz Alejandra Fosalba es la primera participante confirmada para su nuevo reality show, "Vecinos al límite".

El sucesor de "Mundos Opuestos" estará centrado en un barrio donde cuatro equipos, compuestos por participantes desconocidos y liderados por famosos, competirán para ver quiénes viven en la mejor de cuatro casas, y quiénes serán desalojados.

Fosalba será la líder de uno de los cuatro equipos, los cuales también incluirán un grupo de desconocidos que deberán someterse a un masivo casting.

El programa también marcará el regreso de los reality show de Canal 13 a Calera de Tango tras un puñado de espacios grabados en Perú.