Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago23.9°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión | Reality show

Alejandra Fosalba es la primera confirmada para el nuevo reality de Canal 13

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El programa se llamará "Vecinos al límite".

Alejandra Fosalba es la primera confirmada para el nuevo reality de Canal 13
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Canal 13 anunció que la actriz Alejandra Fosalba es la primera participante confirmada para su nuevo reality show, "Vecinos al límite".

El sucesor de "Mundos Opuestos" estará centrado en un barrio donde cuatro equipos, compuestos por participantes desconocidos y liderados por famosos, competirán para ver quiénes viven en la mejor de cuatro casas, y quiénes serán desalojados.

Fosalba será la líder de uno de los cuatro equipos, los cuales también incluirán un grupo de desconocidos que deberán someterse a un masivo casting.

El programa también marcará el regreso de los reality show de Canal 13 a Calera de Tango tras un puñado de espacios grabados en Perú.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada