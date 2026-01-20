Síguenos:
Magazine | Televisión | Reality show

Canal 13 anuncia su nuevo reality "Vecinos al límite"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El programa simulará un barrio con cuatro casas distintas.

Canal 13 anuncia su nuevo reality
En portada

Canal 13 presentó los primeros detalles de su nuevo reality show "Vecinos al límite", el cual llegará a reemplazar a "Mundos Opuestos".

El espacio promete ser "un reality basado en hechos reales", ya que "no estará ambientado en una sola casa, sino en un barrio con cuatro casas muy diferentes donde los vecinos serán los protagonistas".

"En cada una de esas casas vivirá uno de cuatro equipos, compuestos por participantes desconocidos y liderados por famosos, quienes competirán para ver quiénes podrán pasar a vivir en la mejor de éstas, y quiénes serán desalojados", agrega la producción del programa.

El reality también marcará el regreso de Canal 13 a Calera de Tango luego de tres programas realizados en Lima, Perú.

En portada