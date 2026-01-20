Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo enfrenta a Peñarol y buscará cerrar con un triunfo su participación en la Serie Río de La Plata

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Cacique" no ha conseguido victorias en el tiempo regular durante su pretemporada internacional.

Colo Colo enfrenta a Peñarol y buscará cerrar con un triunfo su participación en la Serie Río de La Plata
Buscando cerrar bien lo que ha sido una pretemporada internacional llena de dudas, Colo Colo se medirá este miércoles ante Peñarol en el Estadio Centenario de Montevideo a partir de las 21:00 horas, dándole cierre a su participación en la Serie Río de La Plata.

El "Cacique" llega a este encuentro perseguido por lo que fue un opaco Centenario y, aunque quiso lavar sus heridas, el paso por el torneo de carácter amistoso no le permitió encontrar certezas pese a conseguir un triunfo vía penales ante Olimpia de Paraguay.

Tras esto, los "albos" cayeron en sus tres encuentros posteriores. El primero fue ante Universidad de Concepción a puertas cerradas, luego ante Alianza Lima por el torneo y finalmente cedieron ante Montevideo City con un gol de Salomón Rodríguez.

Para Fernando Ortiz esto solo significan duelos preparativos y es por eso que formará a: Fernando De Paul; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Cristián Riquelme; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Francisco Marchant.

Por su parte, Peñarol llega a este encuentro con más duelos en el cuerpo después de vencer a Central Español y Racing de Montevideo por la Copa de La Liga y caer frente a Independiente, además de inclinarse ante River Plate por penales en el mismo certamen amistoso.

Todos los detalles de este encuentro podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl en conjunto a la transmisión de Cooperativa Deportes.

