Coca Mendoza y su revancha culinaria en Top Chef VIP: "Mi plato estrella son las pastas caseras"

El exfutbolista Coca Mendoza pondrá a prueba sus habilidades culinarias en la tercera temporada de "Top Chef VIP", que llega a las pantallas de Chilevisón este lunes 30 de junio a las 22:30 horas.

En conversación con Cooperativa, el exdeportista se refirió a este nuevo desafío afirmando que así como fue "buen futbolista, voy a ser un buen cocinero".

"Ha sido un desafío tremendo, en el cual he aprendido bastante", contó sobre esta nueva faceta. "Uno está acostumbrado a ver fútbol todo el día, y ahora estoy viendo recetas, videos de cocina, emplatados. Ha sido complicado, pero una grata sorpresa", agregó.

Del meme a la pasta casera

Si bien Mendoza reconoce que, previo al programa su relación con la cocina "era cero", tiene una gran motivación personal para enfrentarse en esta competencia.

"Vengo de una familia donde mi hijo estudia para chef y mi mujer es chef autodidacta, trabaja en cocina (...) Entro a la cocina de mi casa y me echan. Me dijeron que no sabía cortar, que me iba a quemar. Entonces entré a este programa para demostrarles que además de haber sido buen futbolista, voy a ser un buen cocinero", reveló.

Sin esquivar su historia televisiva, Mendoza recordó la memorable escena donde aparece comiendo tallarines en el reality "La Granja VIP".

"Los haters dicen: 'van a estar ricos tus fídeos, va a cocinar sus fídeos', y sin duda alguna voy a mostrar mi plato estrella, que son las pastas caseras", afirmó.

En tanto, enfrentarse a las críticas del jurado también ha sido parte del aprendizaje: "La mirada de la chef Fernanda te intimida, te pone nervioso... te tiritan hasta los calzoncillos. Uno cree que cocinó algo rico y termina siendo lo peor", confesó.

Finalmente, Mendoza destacó el compañerismo con sus compañeros, especiamente con Yamila Reyna y Mauricio Flores: "La relación ha sido espectacular. Pero igual todos queremos ganar, y hay que ponerse a nivel", cerró.