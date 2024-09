Conmovedor saludo familiar emocionó a Yuhui: "Pensé que nadie me quería"

Este lunes, un conmovedor saludo a Yuhui Lee emocionó a los participantes de "Gran Hermano".

Tras participar de una actividad de baile, Patricio Esteffan y el chef ganaron un mensaje de sus seres queridos, siendo la abuela del querido jugador quien le envió un mensaje desde China.

"Nos enteramos de que estás participando en un programa de televisión. ¡Te apoyaremos, te enviamos ánimo y fuerza! Te queremos, te extrañamos y esperamos verte pronto", expresó la mujer de 84 años.

Posteriormente, el ganador de "El Díscipulo del Chef" se quebró en lágrimas, expresando además su amor por su familia: "Los amo mucho (...) Mi abuelita tiene muchas enfermedades, es imposible que venga a Chile, pero siempre me apoya".

Asimismo, el ciudadano chino recordó su dura infancia y la muerte de su madre, que lo llevó a viajar a Chile hace más de una década.

"Yo cuando chico escuché esas palabras y me dolió mucho, (y pensé) 'no quiero vivir aquí, nadie me quiere'. Mi mamá (biológica) me quería mucho, no me retaba ni me pegaba, por eso cuando se fue, pensé 'en este mundo nadie me quiere', yo era muy inmaduro, pero mi corazón era fuerte", aseguró.

