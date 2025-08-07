Dani Ride enfrentó muerte de su abuelo en "Top Chef VIP"

El cantante Dani Ride vivió un momento emotivo durante el último capítulo de "Top Chef VIP", al recibir la noticia del fallecimiento de su abuelo tras finalizar la prueba de salvación y, a pesar del dolor, decidió presentar su plato ante el jurado, dedicándolo a su ser querido: "Espero que estés en una playa, mi viejo", expresó con visible emoción.

En una entrevista posterior, Ride explicó que quiso honrar la memoria de su abuelo Jaime, un hombre "reservado y trabajador", manteniendo la compostura.

"No quería llorar... prefiero guardar mis sentimientos en honor a él", confesó. Los jurados, incluidos Fernanda Fuentes y Sergi Arola, elogiaron su fortaleza: "Admiro tu entereza", destacó Fuentes.

A través de Instagram, el artista respondió a quienes cuestionaron su reacción en el programa: "Yo soy tal y como me muestro acá", escribió, agradeciendo a quienes lo apoyaron y recordando que su abuelo ya estaba "muy mal de salud" antes del concurso y "no tengo por qué sentirme culpable por decir mi verdad".

Además, compartió un pequeño homenaje en sus historias de Instagram, donde aparece él con su abuelo años atrás: "Esta era la razón por la que estuve muy triste durante varios capítulos, mi viejo estaba mal, y este capítulo aunque tenía pena, estaba tranquilo porque al fin estaba descansando".

El episodio reveló un lado más íntimo de Ride, quien conectó su participación culinaria con historias familiares. "Las artes se tratan de esto: de amor, desamor y drama", reflexionó, defendiendo su autenticidad frente a las críticas. También aseguró que continúa "triste, pero tranquilo".

Con este homenaje culinario, Dani Ride no solo demostró su resiliencia, sino también el profundo vínculo con sus raíces. "Sé que mi viejo está orgulloso", concluyó.