Félix Soumastre y ex Miss Perú Anyella Grados llegan a "Palabra de Honor"

Este jueves, Canal 13 confirmó al exchico reality Félix Soumastre y a la ex Miss Perú Anyella Grados como los nuevos reclutas de "Palabra de Honor".

Sobre su regreso a los reality shows, el consultor comunicacional dice estar más maduro que antes."Me sigo considerando una persona frontal, pero aprendí que hay batallas que es mejor no dar, y hoy el precio de mi tranquilidad es invaluable", reflexionó, señalando que en vez de discutir como antes, ahora prefiere "contestar algo gracioso que desarme.

Sobre el formato de "Palabra de Honor", Soumastre dijo que quiere pasarla bien, sin complicarse con las reglas. "Soy cero disciplinado. Las únicas reglas que soy capaz de seguir son las de la música, pero creo que las reglas se hicieron para romperlas", explicó.

La Miss Perú destituida

Por su parte, Anyella Grados fue ganadora de Miss Perú en 2019, aunque meses después de su coronación, un incidente llevó a que fuera destituida.

"Yo tenía una infección estomacal, salimos con chicas de la organización y me puse a tomar tequila, lo que nunca había hecho. Tan salada fui, que me cayó mal, me enfermé y terminé en la habitación vomitando. Lo malo es que me grabaron", relató la modelo de 24 años.

Sobre su debut en la televisión chilena, la joven reconoció estar familiarizada con la farándula nacional ya que su madre y abuela trabajan en Chile hace más de 13 años, y que su intención de participar del encierro es que conozcan su lado más personal.

"Quiero que por primera vez puedan ver a Anyella Grados, su historia personal, un poco de mí, de cómo yo soy día a día, mi forma de comportarme, mis valores, la forma en la que pienso, y cómo es una Miss de verdad", afirmó.