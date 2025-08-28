Fernando Solabarrieta debuta en los reality show con "El Internado" de Mega

El periodista y exrelator deportivo Fernando Solabarrieta se convirtió en el nuevo confirmado para "El Internado", el nuevo reality show de Mega.

El autor de la épica frase "Estoy llorando en esta tribuna" se suma a un grupo integrado por Di Mondo, Daniella Campos, Maluco y el actor Etienne Bobenrieth como confirmados en este reality.

"El Internado" será animado por Tonka Tomicic y tendrá a 18 famosos compitiendo en exigentes pruebas de cocina y temáticas relacionadas.

"Soy un desastre. Soy pésimo cocinando, onda ni un huevo sé hacer", adelantó Solabarrieta sobre sus talentos culinarios.

Esta será la primera experiencia del comunicador dentro de este tipo de programas, pese a que en el pasado desaprobó que su hijo Nicolás incursionara en el formato. "Yo era contrario a los realities por la exposición de la vida privada 24/7. Pero mi hijo me comentó que la experiencia en un reality es interesante", indicó en esta ocasión.