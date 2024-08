Gran Hermano definió a su sexta eliminada: recibió el 63% de los votos

El reality show "Gran Hermano" vivió una nueva gala de eliminación, definiendo a la sexta participante en abandonar la casa.

Este domingo, los cuatro jugadores que se enfrentaron en la placa de eliminación, fueron llevados al "sum" sin la posibilidad de que el elegido por el público pudiera decir adiós a sus compañeros.

Minutos más tarde, Camila Andrade fue la primera salvada de la noche, seguida por Felipe Thompson.

En tanto, Chama Méndez y Antonia Casanova enfrentaron la instancia final, siendo la hija de Yuyuniz Navas la sexta eliminada del programa con el 63% de los votos.

"Me da pena, creo que quizás estuve en placa por descarte o quizás por la decisión de alguno de mis compañeros por la prueba del líder, creo que quizás si me votaron por eso no conversaron conmigo y no entiendo tal vez los motivos y lo pensaron de una forma más estratégica", explicó la estudiante de diseño.

Asimismo, la joven agradeció la oportunidad de participar del programa, afirmando estar "feliz de haber conocido a las personas que he conocido".