Gran Hermano definió a su tercera eliminada en medio de tenso episodio

Este domingo, una tensa jornada de eliminación se vivió en "Gran Hermano", que terminó con la salida de Yuyuniz Navas por votación popular.

En el episodio, Manuel Napoli y Camila Andrade fueron los primeros en dejar la placa de eliminación, dejando en esta a la hija de Eli de Caso, Patricio Esteffan y Alexandra "Chama" Méndez.

Tras esto, la animadora Diana Bolocco dio paso a una polémica dinámica: invitar a los jugadores a posicionarse detrás del participante que esperan que se vaya del reality show, que terminó con un fuerte enfrentamiento entre la actriz y Michelle Carvalho.

Michelle dice que yuyuniz le hizo mal de ojo y que hay testigos 😲😲😲 #granhermanochv pic.twitter.com/iMLAEMAScW — Nickyta Sweett (@Nickytasweett2) August 5, 2024

En tanto, la modelo venezolana, que fue votada por varios de sus compañeros, aprovechó el cara a cara para enfrentarse a personajes como Iñigo López y Camila Power a raíz de conflictos que tuvieron el fin de semana. Asimismo, la ex "Tierra Brava" fue la tercera salvada de la noche.

🔴 ESTÁN MATANDO A UN HUEÓN: Chama destrozó en vivo a Íñigo tras decirle que era "sin respeto" y defender a Sebastián #GranHermanoCHV



Chama: "Él es un falta de respeto, habla de respeto y no le tiene respeto a nadie, un falso (...) Le hemos dicho que baje las revoluciones, que… pic.twitter.com/ZthfF1NXxo — Alee (@SoyAleeOrtiz) August 5, 2024

Finalmente, Navas y Esteffan llegaron a la última instancia de la noche, que resultó con la eliminación de la también instructora de yoga, que se impuso ante el periodista con el 75,67% de los votos.

"Esto está siendo muy desagradable, no estoy acostumbrada a esta locura y esta agresividad", dijo Yuyuniz, lamentando la permanencia de su hija, con quien ingresó al programa, en la casa. "Siento mucho dejar a la Antonia en este ambiente, con este tipo de personas, es impresionante. Me voy muy contenta, me hubiera gustado renunciar, así que me lo tomo muy bien", concluyó.

🔴 EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO: Ganó la democracia, los derechos de la mujer, los derechos de los NNA, los derechos sociales y el método científico. El fandom twittero dueño de la placa una vez más 💋🔥 #GranHermanoCHV



Yuyuniz eliminada con el 75.67% de los votos. En… pic.twitter.com/dKzbhVI8zj — Alee (@SoyAleeOrtiz) August 5, 2024