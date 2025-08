La confesión de Luis Jiménez que incomodó a Disley en "Mundos Opuestos"

Un incómodo momento protagonizaron Luis "Mago" Jiménez y Disley Ramos en el último episodio de "Mundos Opuestos 3" en Canal 13.

Ambos se encuentran viviendo un fogoso romance tras conocerse dentro del encierro. Pese a que el exfutbolista viene saliendo de su matrimonio con Coté López, se abrió a encontrar nuevamente el amor con la también modelo de 27 años.

Pese a a esos gratos momentos, Disley no pudo ocultar la incomodidad que sentía al escuchar al "Mago" hablar de su exesposa.

"Al principio fue difícil, porque separarse después de 18 años y de haber hecho tantas cosas juntos, duele. Hoy es una puerta cerrada, llevamos ya dos años separados. Estamos estables, no somos amigos, pero en un futuro podríamos serlo", aseguró Jiménez durante una dinámica de entrevista, desatando la reacción de Ramos.

Sobre su quiebre con Coté López, el "Mago" señaló que al momento del término "había amor. Y yo creo que hoy todavía hay amor, sólo que el amor va mutando".

Estas palabras molestaron a Ramos, quien confesó más tarde que "era raro estar escuchándote (a Jiménez) hablar del pasado y algo me pasaba a mí con eso, pero no era ni enojo para nada. Me sentí un poco incómoda".

"Yo soy muy de frenarme a esas cosas cuando veo que la otra persona no está dispuesta a entregarse porque ya lo entregó todo antes", agregó Disley.