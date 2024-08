Mamá de Camila Power acusa violencia "bajo contrato" por congelado de GH

La dinámica del congelado en Gran Hermano generó varios conflictos al interior de la casa, y ahora se pone en duda desde afuera, ya que la madre de Camila Power, Leslie Power, cuestionó la actividad tras la arremetida de Titi Magrini, esposa de Iván Cabrera, contra su hija.

El pasado martes, Magrini entró a la casa estudio para visitar a su marido y a los demás participantes durante la dinámica en la que deben quedarse quietos, sin reaccionar a lo que pase a su alrededor.

Fue en ese momento que aprovechó de enfrentar a Power y lanzarle: "No me podía ir sin decirte, a tu cara, que me caes pésimo. Lo único que espero es que salgas a placa y te vayas".

La situación generó bastante polémica en las redes sociales, debido a que la actriz se encontraba inmóvil y no podía responderle, y también no tenía ninguna relación con Magrini.

A estas críticas se sumó Leslie Power -madre de Camila-, quien hace un tiempo le hizo la desconocida y señaló que las acciones de su hija en el reality "no me involucran ni representan".

Sin embargo, ahora la psicóloga con experiencia en realities se fue con todo contra Gran Hermano a través de Instagram y apuntó: "Que una persona sea paralizada, congelada, amordazada, amarrada a no reaccionar por la amenaza de castigo, mientras otra persona te agrede, es violencia".

"Violencia que daña física y psicológicamente, violencia ejercida bajo contrato laboral, a vista y presencia del equipo de trabajo. Situación que además es expuesta públicamente por medios audiovisuales y redes sociales, lo que agrava la falta", concluyó.

La psicóloga ha sido crítica del reality desde su inicio y en una comunicado anterior afirmó que "conozco el formato televisivo en profundidad, y en palabras concretas, no me gusta porque no es un lugar de cuidado. Capitalizar la exposición de la intimidad es contrario a la salud mental".