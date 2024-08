"Me caes pésimo": Esposa de Iván Cabrera arremete contra Camila Power

Este martes, la esposa de Iván Cabrera ingresó a "Gran Hermano" para ser parte de la dinámica del congelado.

Durante sus minutos en la casa, Titi Magrini aprovechó para brindarle su apoyo al bailarín, que finalmente rompió el juego y presentó su renuncia.

Sin embargo, mientras la mujer entregaba algunos mensajes al resto de los jugadores, arremetió contra Camila Power.

"No me podía ir sin decirte, a tu cara, que me caes pésimo", lanzó sin filtro. "Lo único que espero es que salgas a placa y te vayas...", añadió.

Cabe mencionar que anteriormente, Magrini había criticado las acciones de la participante, quien cuestionó en más de una ocasión al exYingo.