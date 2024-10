Michelle Carvalho pone en duda el romance entre Chama y Manuel

En el último capítulo del reality "Gran Hermano", fueron mostrados a los participantes el nuevo paso que Chama y Manuel dieron en su relación, y al respecto, Michelle Carvalho declaró su parecer.

Mientras veían la pantalla, Diana Bolocco les hizo ver a los concursantes un registro en el que la venezolana y el italiano celebran el haberse ido a vivir a un departamento, tan solo semanas después de salir del encierro.

Las caras de conmoción de los jugadores fueron evidentes, mientras que la brasileña reaccionó con escepticismo ante toda esta parafernalia, al ser consultada por Bolocco.

¿Qué dijo Michelle al ver que Chama y Manuel se fueron a vivir juntos?

"Si es de verdad y si es real, que les vaya bien", dijo dubitativa Michelle, para después dejar en claro lo que opina sobre la relación de Alexandra Mendez y Manuel Nápoli.

En ese senido, Carvalho agregó "no me lo compro mucho, la verdad me parecía todo muy bizarro, pero bueno", complementó la modelo.

"La forma, el cómo se dio acá, las cosas que ella decía de él", manifestó posteriormente Michelle, al recordar las veces en que Chama lanzó comentarios negativos sobre su actual pareja.

"Que nunca lo tocaría con un palo, que nunca se fijaría en un hombre como él y que él no tenía cualidades en las que ella se fijaría. Y lloraba, y tenía llantos, que él la acosaba, que no la dejaba en paz, que la ahogaba, que era intenso", enumeró Carvalho, visiblemente intrigada por el cambio radical en la actitud de su excompañera.

A pesar de todo, finalmente Michelle Carvalho les deseó "lo mejor" a ambos si es que su amor es real. "Pero si es verdad y están bien y van a vivir juntos, bien", cerró.