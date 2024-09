Miguel "Negro" Piñera es el primer confirmado para "Palabra de Honor"

Este lunes, Canal 13 anunció a Miguel "Negro" Piñera como el primer rostro confirmado para "Palabra de Honor".

A través del programa "Hay que decirlo", la estación televisiva reveló que el músico, que lleva más de cuatro décadas de carrera, debutará en el formato reality show.

"Ahora que este otro mes cumplo 70 años, me faltaba esta vivencia de estar en un reality. Por eso entro con mucho optimismo, con muchas ganas, con la mejor actitud. Voy a llevar mi guitarra para hacer música, sentido del humor y lo voy a pasar la raja", adelanta el artista.

El ingreso al encierro llega a solo meses de la muerte de su hermano, el ex presidente Sebastián Piñera, por lo que el cantante afirma que el programa lo ayudará a distraerse.

"No quiero pelear, no quiero ganar, sólo quiero pasarlo bomba, porque pasándolo bien se pasan las penas. Quiero conocer gente nueva, conocer juventud, que van a ser como mis nietos regalones, y compartirles mis experiencias y que ellos me transmitan las suyas", señaló el "Negro".

Asimismo, Piñera no le cierra la puerta al romance, confesando que espera "en este reality encontrar a mi último amor".

El nuevo espacio de telerrealidad, que sucederá a "Ganar o Servir", estará ambientado en un reformatorio militar donde varios reclutados "rebeldes" e "incorregibles" tendrán que disciplinarse, contando con la conducción de Sergio Lagos y Karla Constant.