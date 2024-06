Nico Solabarrieta y "La Guarén" se suman al reality "¿Ganar o Servir?"

La pareja compuesta por Nicolás Solabarrieta y Valentina "Guarén" Torres se convirtieron en los nuevos confirmados para ingresar al reality "¿Ganar o Servir?".

La pareja se conoció dentro de "Tierra Brava", el anterior programa de realidad de Canal 13, y su relación ha perdurado hasta la actualidad. "Entrar con mi pareja desde el principio es una motivación importante, yo creo que si me hubiesen llamado solo lo habría dudado mucho, habría tenido que conversar con ella para ver si valía realmente la pena", destacó el exfutbolista.

Por su parte "Guarén" sostuvo que "me motiva mucho que sea un reality de época, porque desde siempre me encanta disfrazarme. También me motiva revivir de nuevo la experiencia de estar encerrada con Nicolás, en un cuchitril, desconectados de todo. Además, esta vez quiero ir a pasarlo bien, no pensando en ganar como en 'Tierra Brava'".

El ingreso de Solabarrieta y "Guarén" a "¿Ganar o Servir?" se emitirá en los próximos días.