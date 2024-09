¿Nueva renuncia? Participante de Gran Hermano querría abandonar la casa

La segunda temporada de "Gran Hermano" ha estado marcada por la ola de renuncias de sus participantes.

A solo dos semanas de iniciar un nuevo ciclo, Sebastián Ramírez decidió dejar el encierro, seguido de las salidas de Iván Cabrera, Íñigo López, Alexandra "Chama" Méndez y Angélica Sepúlveda.

Ahora bien, otra jugadora podría sumarse a la lista de renuncias voluntarias, manifestando sus intenciones de abandonar la competencia.

Linda quiere dejar Gran Hermano

En conversación con Yuhui Lee, Linda Marcovich confesó sus intenciones de dejar el encierro, señalando extrañar a su familia.

"Me quiero ir", dijo la gitana al chef mientras rompía en lágrimas. "Me voy a ir Yuhui, pero no le digas a nadie", añadió.

"No, Linda, no, lo haces súper bien aquí", respondió el ganador de "El Discípulo del Chef", mientras consolaba a su amiga.