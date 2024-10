Pangal Andrade y Pancho Rodríguez disputarán en vivo la final de "Ganar o Servir"

La última emisión de "Ganar o Servir" definió a los dos participantes que disputarán la final.

En primera instacia, Pancho Rodríguez y Oriana Marzoli, quien eligió a su rival, debieron trasladar cinco monedas por un circuito con obstáculos, como un enrejado en zigzag, una tirolesa vertical sobre la fosa de agua, un carro de tracción de pies y por un balancín, estando a poco de empatar.

Sin embargo, la prueba dejó al ganador de "Pelotón" como primer finalista, quien prometió darle al público "la mejor final de la historia de los realities. Y voy a asumir el compromiso".

En tanto, Faloon Larraguibel y Pangal Andrade protagonizaron el segundo duelo donde si bien, la ex "Yingo" dio la pelea, no pudo vencer al kayakista.

"Me probé a mí mismo que todavía no llego a la crisis de los 40. Cuando Pancho entró me dijo que no ha nacido el humano que le gane, y le respondí que es porque en Perú no hay un Pangal", declaró el deportista al clasificar.

¿Cuándo es la final?

El reality show, que ha liderado el rating del horario prime, vivirá en vivo el épico duelo entre Rodríguez y Andrade este domingo 3 de noviembre después de "Teletrece Central".

Posterior a la final, Canal 13 estrenará el primer episodio de "Palabra de Honor".