Pedro Astorga se confesó sobre Michelle Carvalho: "Le daría un buen beso"

El deportista Pedro Astorga le confesó a sus compañeros de Gran Hermano sus intenciones amorosas con la modelo brasileña Michelle Carvalho, una historia que comenzó hace varios años atrás.

En medio de una dinámica con Camila Power, esta le planteó con quién pasaría una "noche de conexión" o de "contacto físico". Ante la pregunta, Astorga reveló que "le daría un beso a Michelle, un buen beso".

El reencuentro después de 12 años de los dos participantes -tras participar del reality "Pareja Perfecta" de Canal 13- ha generado altas expectativas entre los televidentes y sus compañeros de reality.

Por ello, Diego le preguntó si efectivamente tuvo una relación con Carvalho en el pasado y el deportista explicó que "no, me gustó. Yo cuando entré me gustó caleta, estábamos en un reality, me gustó harto".

En esa línea, explicó que "no me pescaba, hasta que me empezó a gustar otra y me empezó a pescar, ahí estuve confundido unos segundos".

La confesión se dio antes de la falsa eliminación de Carvalho de Gran Hermano, el deportista volvió a sincerarse y le dijo antes de su salida que "es una mujer súper especial, muy simpática, te conozco hace 12 años, eres la única persona de todos los realitys que he estado con la que sigo en contacto, no hay otra, eres única".

"He conocido tu parte pesada cuando tiras esas tallas, esas bromas, con un sentido del humor que es super negro, que a mi particularmente me gusta", dijo antes que la modelo se fuera de la casa estudio.