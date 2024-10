¿Quién es Josué Bernal? El "Pangal español" que será parte de "Palabra de Honor"

El español Josué Bernal es el nuevo confirmado para "Palabra de Honor", el próximo reality de Canal 13.

El modelo, que participó de Mister España, es el décimo recluta del programa, sumándose a figuras como Negro Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Andrés Caniulef, entre otros.

El "Pangal español"

Conocido por ser parte de los realities de parejas "Hombres, mujeres y viceversa" y "La isla de las tentaciones", el maniquí destaca por su pasión por los deportes extremos, siendo bautizado en redes sociales como el "Pangal español", en referencia al participante de "Ganar o Servir".

"Me considero un alma libre, un chico aventurero, que me gusta disfrutar la vida al máximo. Me encanta la aventura, me encanta viajar, conocer gente nueva y experiencias nuevas", declaró el hombre de 30 años.

Asimismo, el chico reality reveló haber soñado con ser policía, por lo que el formato militar del programa "es algo que me gusta, incluso he realizado algún tipo de deporte que tiene que ver con este mundillo".

"De niño yo no era de estar en casa con videojuegos, yo siempre estaba en la calle. Me siento preparado físicamente, y lo que quiero es ganar. Soy súper competitivo y cuando veo un objetivo voy a por ello a muerte", adelantó.

Finalmente, Josué confesó definirse como un rebelde que no tendrá empacho en resistirse a cumplir órdenes. "Yo no soy de callarme las cosas cuando van en contra de mis principios, de mi moralidad. Yo siempre voy a hacer lo que yo quiera y lo que a mí me nazca y lo que a mí me apetezca", sostuvo.