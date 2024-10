Rubí Galusky regresa a los realities como recluta de "Palabra de Honor"

Este miércoles, Canal 13 confirmó que Rubí Galusky regresará a los realities como recluta de "Palabra de Honor".

La exparticipante de "¿Volverías con tu ex?" se reencontrará en el encierro con la argentina Yuli Cagna, a quien terminó abofeteando en dicho programa.

"La cachetada fue una excusa, me aproveché que ella me estaba molestando y como llegué media borracha, le pegué porque me quería ir", aseguró sobre la agresión, añadiendo no tener ningún problema con la modelo trasandina.

Sobre ingresar a este espacio ambientado en una academia militar, Camila Briceño, nombre real de Rubí, afirmó ser "muy rebelde. Si me dicen que me levante a las cinco de la mañana, me va a costar mucho hacerlo, pero igual lo intentaré. Hay reglas que soy capaz de cumplir y otras no".

"Sin embargo, soy una mujer fuerte de espíritu y lo intentaré igual", añadió la mujer de 33 años, quien señala estar "mucho más madura" que en el reality anterior.

"Obviamente sé que no voy a ganar el reality porque no soy la mejor participando en competencias físicas, pero voy a dar lo mejor de mí. A lo mejor entrenando todos los días, puedo mejorar y dar una sorpresa", declaró.