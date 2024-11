"Un récord": Negro Piñera desclasificó cuánto duró en "Palabra de Honor"

En el último react del reality "Palabra de Honor", Miguel "Negro" Piñera desclasificó cuánto tiempo duró en el encierro del reality.

"No es cuento, ¿sabes cuántas horas duré? Esta es la verdad (...) La verdad que por el dolor de la caída de la moto, llegué como a las 8 o 9, me retiré como a las 12. Fueron como tres horas", contó el músico.

"Creo que soy un récord, el más viejo, el que menos ha durado. Fue un accidente de moto y les pido disculpas, porque mucha gente me escribió 'Negro, te queremos ver'", agregó.

Agregó que cuando decidió entrar al reality temía que la edad fuera un problema. "Me llamaron de Canal 13, la producción de ahí, yo le dije que no, que no estaba en edad, a mi edad, 70 años. Esto es para chicos de 20 o 30, les dije que no, me insistieron. Dije 'ya, algunas cláusulas, si me duele algo, me pasa algo, me puedo salir'", explicó.