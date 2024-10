Actor de "American Horror Stories" muere a los 48 años

Gavin Creel, recordado actor estadounidense de teatro y televisión, murió a los 48 años.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Alex Temble Ward, su pareja, informó que el deceso del intérprete ocurrió este lunes 30 de septiembre y fue a causa de un extraño y agresivo cáncer, que se le diagnóstico apenas hace unos meses.

Si bien tuvo pocas apariciones en producciones televisivas, el artista actuó junto a Matt Bomer en la serie "American Horror Stories", donde interpretó a "Troy".

Asimismo, destacó por su brillante carrera en Broadway, trabajando junto a figuras de renombre como Bette Midler y Sara Bareilles en obras como "Hello, Dolly!", "Into the Woods", "Mary Poppins" y "Spring Awakening".

A raíz de estos trabajos, Creel recibió varios reconocimientos a lo largo de su carrera, donde resalta un premio Tony a Mejor actor de reparto y un Grammy, en la categoría Mejor álbum de teatro musical.