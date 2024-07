Escritor de "Los Simpsons" está orgulloso de la "predicción" sobre Kamala Harris

Al Jean, histórico escritor y productor de "Los Simpsons" se hizo cargo en redes sociales de la fama de "predicciones" de la serie animada, a propósito de la renuncia a la carrera presidencial de Joe Biden.

Luego de que el mandatario anunciara que dejaba la campaña por la reelección y entregara su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, Jean recordó en X un particular episodio de la saga.

"La predicción de 'Los Simpsons' de la que estoy orgullo de ser parte", escribió, junto a una foto de una adulta "Lisa Simpson", vistiendo tal como Harris.

.@TheSimpsons “prediction” I’m proud to be a part of. pic.twitter.com/ZvkqotRpsn