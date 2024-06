Kevin Costner abandona "Yellowstone" antes del estreno de su temporada final

El actor Kevin Costner sorprendió con el anuncio de su salida de "Yellowstone", serie que protagonizó durante cinco temporadas y que concluirá con su ausencia.

Justo después de que la producción confirmara su regreso con la segunda parte de su quinta temporada, Costner usó sus redes sociales para comunicar que no estará presente en estos nuevos episodios.

"Quería decirles que después de este largo año y medio trabajando en 'Horizon' (su película "Horizon: An American Saga – Chapter 1"), y pensando en 'Yellowstone', esa querida serie que amo y que ustedes saben que amo, me di cuenta que no voy a poder continuar con la quinta temporada o con cualquier cosa en el futuro", confirmó Costner.

"Fue algo que realmente me cambió. Me encantó y ustedes lo saben. Solo quería hacerles saber que no volveré y que me encanta la relación que hemos podido crear. ¡Nos vemos en las películas!", concluyó el actor.

Kevin Costner interpretó al terrateniente "John Dutton" en las cinco temporadas de "Yellowstone". La serie volverá con sus últimos seis capítulos el próximo 10 de noviembre.