Kit Harington admite que "hubo errores" en el final de "Game of Thrones"

A cinco años de su cuestionado final, el actor Kit Harington abordó por primera vez el desenlace de la serie "Game of Thrones".

El actor británico protagonizó las ocho temporadas de la obra como "Jon Snow", uno de los personajes más relevante de la trama y uno de los más queridos por el público de la serie.

Pese a que toda la historia de "Game of Thrones" apuntaba a "Jon Snow" como el gran salvador de la humanidad, la conclusión del programa lo mostró como un traidor y lo devolvió al "Muro".

Kit Harington sobre el fin de "Game of Thrones"

En una reciente entrevista con British GQ, Harington emitió una sincera opinión del final de "Game of Thrones" y señaló que "no había otra opción".

"Creo que si hubo alfuna falta al final de la serie fue que todos estábamos demasiado cansados, no podríamos haber seguido. Entiendo que la gente piense que nos apuramos y estoy de acuerdo con ellos, pero no estoy seguro si había otra opción. Estaba tan cansado, no podría haber hecho otra temporada", indicó el actor.

Sin embargo añadió que "hubo errores en cuanto a la historia, tal vez hacia el final", complementando que "hubo algunas elecciones interesantes que tampoco funcionaron".