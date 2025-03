"Severance" fue renovada para una tercera temporada

La plataforma Apple TV+ confirmó este viernes que la serie "Severance" ha sido renovada para una tercera temporada.

Tras el final de su segundo ciclo, el thriller psicológico- posicionado como lo más visto en la historia de la plataforma de streaming-, el productor y director Ben Stiller abordó la tercera entrega de la historia.

"Hacer Severance ha sido una de las experiencias creativas más emocionantes de las que he sido parte", dijo. "Aunque no recuerdo nada de lo que será, me han dicho que hacer la tercera temporada será igual de placentero, aunque cualquier recuerdo de estos eventos futuros también se borrará de mi memoria para siempre e irrevocablemente", bromeó el actor.

Asimismo, Stiler adelantó en el podcast New Heights que, a diferencia de su segundo ciclo, la nueva parte de la historia no tardará tres años en llegar: "Esperamos estar anunciando cuál es el plan muy pronto".

Protagonizada por Adam Scott, la serie sigue a Mark Scout, director de un equipo en Industrias Lumon, una extraña empresa donde sus empleados han sido sometidos a un particular procedimiento: dividir quirúrgicamente sus recuerdos para quilibrar su vida personal y laboral.