"The Last of Us" lanza teaser de la temporada 2: ¿Cuándo se estrena?

La serie "The Last of Us", protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, lanzó un primer vistazo a su segunda temporada.

En el teaser, que presentó los próximos estrenos de HBO, se ve a "Joel" (Pascal) conversando con el misterioso personaje de Catherine O'Hara.

Asimismo, "Ellie" (Ramsey) y "Tommy" (Gabriel Luna) aparecen en el clip, junto a los nuevos integrantes del elenco Isabela Merced como "Dina" y Jeffrey Wright como "Isaac".

¿Cuándo estrena la temporada 2 de "The Last of Us"?

Si bien HBO no ha definido una fecha concreta, se espera que segundo ciclo de la adaptación del videojuego del mismo nombre llegue a las pantallas durante el primer semestre del 2025.