Twin Peaks: ¿Dónde ver la obra maestra de David Lynch en streaming?

La muerte de David Lynch, uno de los directores más influyentes y populares de las últimas décadas, tiene de luto al mundo del cine y la televisión.

Muchos de sus fanáticos provienen de la serie "Twin Peaks", una producción que es considerada como su obra cumbre. Con apenas tres temporadas, esta historia no sólo logró conquistar a la audiencia en todo el mundo, si no que también enseñó una nueva manera de contar historias en la pantalla.

La serie sigue al agente del F.B.I. "Dale Cooper" (Kyle MacLachlan), quien llega al pueblo de "Twin Peaks" para investigar la muerte de una adolescente llamada "Laura Palmer". Durante su investigación "Cooper" se enfrentará a los diversos habitantes del pueblo y a extraños sucesos.

Originalmente "Twin Peaks" fue concebida como una serie con dos temporadas, las cuales fueron estrenadas en 1990 y 1991. Un año después se estrenó la película "Fire walk with me", la cual oficiaba como precuela.

En 2017 David Lynch sorprendió al mundo estrenando la tercera y última temporada de "Twin Peaks" con una enigmática trama que retomaba los sucesos ocurridos 26 años antes.

¿Dónde ver Twin Peaks?

Actualmente sólo están disponibles en streaming la primera y segunda temporada de "Twin Peaks" de manera exclusiva y gratuita en la plataforma Mercado Play.

La tercera temporada de "Twin Peaks" y "Fire walk with me" no están disponibles de manera legal en Chile.