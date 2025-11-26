Suprema ratifica condena a Mega por despido de Paulina de Allende-Salazar

Este martes, la Corte Suprema ratificó este la condena contra Mega por el despido de la periodista Paulina de Allende-Salazar, tras determinar que el canal vulneró sus derechos fundamentales.

Según informó Ciper Chile, la sentencia obliga al canal del grupo Bethia a emitir disculpas públicas en el matinal "Mucho Gusto" y en todas sus plataformas.

Además, la estación televisiva deberá implementar un protocolo para rectificar errores en pantalla y capacitar a su personal en libertad de expresión, derechos laborales y ética periodística.

El fallo también establece que la señal privada debe indemnizar económicamente a la comunicadora con un monto cercano a $98 millones, sin considerar reajustes ni intereses.

Consultada por la resolución, de Allende-Salazar señaló que en su caso "se pasaron a llevar derechos fundamentales que tienen que ver con la libertad de expresión y con la honra".

La Corte ordenó, asimismo, que ejecutivos y periodistas del canal reciban capacitación presencial impartida por el Colegio de Periodistas, y que el protocolo de rectificaciones sea visado por la Dirección del Trabajo.

Cabe recordar que la periodista fue despedida de Mega en abril de 2023, luego de que, por error, llamara "paco" a un Carabinero asesinado mientras se encontraba despachando en el matinal.