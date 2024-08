Alvaro Rudolphy dio su veredicto sobre el remake de "Amores de Mercado"

En 2001 "Amores de Mercado" no sólo se transformó en una de las teleseries más exitosas de la historia del país, también le dio la oportunidad a Álvaro Rudolphy de interpretar uno de sus papeles más recordados.

El actor encarnaba a los gemelos "Pedro 'Pelluco' Solís" y "Rodolfo Ruttenmeyer" en una historia que mezclaba comedia y romance, y que tuvo un trágico final que marcó 64 puntos de rating.

Recientemente Mega confirmó que, siguiendo la tendencia de "El señor de la querencia", produciría un remake de "Amores de Mercado" con el actor Pedro Campos repitiendo los papeles de Rudolphy.

La nueva versión también tendrá a Francisca Imboden, Carmen Zabala, Andrés Velasco, Ingrid Cruz, Amparo Noguera y Gastón Salgado, entre otros.

¿Qué dijo Rudolphy?

En conversación con el programa digital Los Reyes del Drama, Álvaro Rudolphy entregó su opinión sobre revivir "Amores de Mercado" y señaló que "no es una teleserie fácil de hacer".

"Me parece fantástico. Me parece bien, espero que funcione. Le deseo lo mejor a mis colegas actores, la verdad", aseguró, aunque también recalcó que "no es una teleserie fácil de hacer, sobretodo la comedia. Nosotros improvisamos harto, inventamos harto, sobretodo cuando teníamos escenas con Claudio Arredondo. Jugábamos, inventábamos, improvisamos. Eso no estaba en el guión original".

Sobre el remake dijo que "tienen un elenco bueno, un elenco potente, así que no tendría porqué no irles bien así que les deseo lo mejor, de verdad".

Finalmente mandó un mensaje al nuevo intérprete de "Pelluco" y le recomendó "jugar sin mirarse, desparpajadamente. Soltar, soltar y dejar que el niño de uno salga a jugar".