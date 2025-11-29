"¡Enchúfese!": El chascarro de Don Francisco y Kanela en la Teletón

Durante el bloque matinal de la Teletón 2025, Don Francisco y Kanela protagonizaron un chascarro.

La escena ocurrió alrededor de las 8:00 horas, cuando Martín Cárcamo -desde el Teatro Teletón- presentó la sección "carpool" donde particiban el animador y el cantante.

Sin embargo, la conexión desde el vehículo parecía inestable, por lo que el dúo comenzó a hablar sobre la gira del evento y otros temas, sin notar que estaban al aire.

"¡Estamos al aire!", "Enchúfese Don Francisco", "Don Francisco, ¿me escucha? Está buena la conversa", fueron algunos de los comentarios que lanzaron desde el estudio.

Tras varios intentos fallidos de interactuar con ellos, fueron sacados de pantalla.

"Ya volvemos con Don Francisco y Kanela porque no queremos que se les salga una chuchá, como no saben que están al aire", bromeó Diana Bolocco.