Francisca Valenzuela se baja de Teletón por problemas de salud

La cantante Francisca Valenzuela anunció la cancelación de sus shows programados para este sábado y domingo.

A través de Instagram, la artista nacional -que había confirmado su participación en el cierre de la Teletón 2025- compartió un comunicado explicando su baja de dos eventos a raíz de problemas de salud.

"Debido a problemas de salud, no podré participar en el show de Teletón en el Estadio Nacional de Santiago (sábado 29/nov) ni en Rockódromo de Valparaíso (domingo 30/nov)", informó, pidiendo disculpas a su público.

Bajo esta línea, la voz de "Juan" señaló que "rara vez he suspendido un show por mi cuenta", y que "me cuesta mucho cancelar estos compromisos que me tomo tan en serio, que honro y respeto, pero tengo que escuchar a mi cuerpo y retomar próximamente".

Finalmente, Valenzuela envió un mensaje a sus fanáticos, que esperaban verla este fin de semana: "Valparaíso: les debo un concierto. Les quiero mucho! (...) Teletón: Les admiro mucho, siempre aquí dispuesta a apoyar!".

Si bien, la cantante no participará del cierre de la cruzada solidaria, sí estarán presentes Myriam Hernández, Ana Torroja, Pablo Alborán, Paulina Rubio, Noche de Brujas, entre otros.