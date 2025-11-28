Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.4°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Televisión | Teletón

Francisca Valenzuela se baja de Teletón por problemas de salud

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Tengo que escuchar a mi cuerpo y retomar próximamente", comentó la cantante.

Francisca Valenzuela se baja de Teletón por problemas de salud
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante Francisca Valenzuela anunció la cancelación de sus shows programados para este sábado y domingo. 

A través de Instagram, la artista nacional -que había confirmado su participación en el cierre de la Teletón 2025- compartió un comunicado explicando su baja de dos eventos a raíz de problemas de salud. 

"Debido a problemas de salud, no podré participar en el show de Teletón en el Estadio Nacional de Santiago (sábado 29/nov) ni en Rockódromo de Valparaíso (domingo 30/nov)", informó, pidiendo disculpas a su público. 

Bajo esta línea, la voz de "Juan" señaló que "rara vez he suspendido un show por mi cuenta", y que "me cuesta mucho cancelar estos compromisos que me tomo tan en serio, que honro y respeto, pero tengo que escuchar a mi cuerpo y retomar próximamente". 

Finalmente, Valenzuela envió un mensaje a sus fanáticos, que esperaban verla este fin de semana: "Valparaíso: les debo un concierto. Les quiero mucho! (...) Teletón: Les admiro mucho, siempre aquí dispuesta a apoyar!". 

Si bien, la cantante no participará del cierre de la cruzada solidaria, sí estarán presentes Myriam Hernández, Ana Torroja, Pablo Alborán, Paulina Rubio, Noche de Brujas, entre otros. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada