"Me retiro": Don Francisco reaccionó con enojo tras error en lectura de tarjeta en la Teletón 2024

En la segunda noche de la Teletón, Don Francisco reaccionó con molestia luego de que les entregaran tarjetas equivocadas de los próximos animadores de la jornada.

Mario Kreutzberger señaló "Don Eduardo Fuentes Silva... ¿con Priscilla, verdad?", mientras Rodrigo Sepúlveda y María Luisa Godoy entraban al escenario.

Mientras que la animadora aclaró "¡No, Don Francis! El Sepu, aquí en la Quinta Verga, y la Mari Godoy. ¿Cómo está? ¡Buenas noches!".

La molestia de Don Francisco

"¡Me lo dieron equivocado, viejo!", manifestó el histórico rostro de la Teletón y Sábados gigantes. "Está perfecto, somos todos un equipo", dijo entonces Godoy para calmar la situación.

"No. Me lo dieron equivocado. Me retiro. ¿Cómo lo pueden dar? Me lo dieron equivocado...", continuó Kreutzgerger, de 83 años.

A lo que Godoy, para dejar pasar el impasse, señaló "quédese aquí con nosotros", sin embargo, Don Francisco continuó con su molestia y enfatizó "no sé (quién me lo dio), un gallo de barba", indicó molesto Don Francisco.

"Me aprendí hasta el segundo apellido de Eduardo Fuentes Silva. ¡No!", indicó para irse del escenario, pero María Luisa lo llamó para que vuelva. "Don Francis, vuelva usted, que se retiró solo, nadie le dijo que se fuera", dijo.

Ya un poco más calmado, Don Francisco retornó para dar el siguiente cómputo.