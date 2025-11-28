Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión | Teletón

Presidente Boric en Teletón 2025: "Vaya que necesitamos unidad"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Boric estuvo en su última cruzada solidaria como mandatario.

Presidente Boric en Teletón 2025:
Con un sentido llamado a la unidad el Presidente Gabriel Boric concluyó su discurso en la Teletón 2025 en lo que fue su última campaña solidaria como mandatario.

"Cuando se dice que une a los chilenos no es una frase tirada al azar, si no que es cierta y me ha tocado verla recorriendo Chile y los distintos institutos de la Teletón", señaló el Presidente en su intervención.

En ese sentido Boric hizo un llamado a aportar "no por miedo, si no que por amor", ya que "la Teletón hace bien".

"Son tiempos polarizados y difíciles. Son tiempos donde es fácil acercarse solo a los que piensan lo mismo y alejarse de los que piensan distinto, y la Teletón invita todo lo contrario, a acercarnos. Vaya que necesitamos de unidad", concluyó el Presidente Boric.

