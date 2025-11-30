Síguenos:
Teletón

Teletón 2025 logró superar su meta: ¿Cuánto se recaudó?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La campaña reunió a miles de personas en el Estadio Nacional.

Teletón 2025 logró superar su meta: ¿Cuánto se recaudó?
Tras una extenuante transmisión de más de 27 horas, la Teletón logró superar la meta impuesta para este 2025.

Luego de tres años de ausencia el Estadio Nacional volvió a recibir al cierre de la campaña con un espectáculo que contó con miles de asistentes.

Stefan Kramer, Paulina Rubio, María José Quintanilla, Zúmbale Primo, Pablo Alborán, Ana Torroja y Lucero fueron algunos de los artistas que participaron del show.

La recaudación la Teletón 2025

Según el último cómputo la Teletón logró reunir un total de $44.253.268.546 en esta campaña 2025.

El montó final de la recaudación será públicado en los próximos días por la Fundación Teletón.

