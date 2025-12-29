Teletón informó recaudación final de su campaña 2025: Superó por 10 mil millones a la meta

La Fundación Teletón y el Banco de Chile informaron la cifra de recaudación final de la campaña 2025.

La meta de la cruzada para este año era de poco más de 40 mil millones de pesos. Sin embargo durante la transmisión se superó ampliamente con un total de $44.253.268.546.

Tras realizar el balance final de la campaña esta cifra aumentó hasta $50.202.554.528, monto que fue aportado en un 70% por las personas naturales y en un 30% por las empresas asociadas a Teletón.

"Esta recaudación es, ante todo, una señal de confianza y compromiso del país con la rehabilitación y la inclusión", señaló María José Zaldívar, directora general de Fundación Teletón.