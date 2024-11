Top Chef VIP vivió inesperada eliminación: participante se fue entre lágrimas

La última emisión de "Top Chef VIP" definió a un nuevo eliminado, que no logró convencer a los chefs con su preparación.

En el episodio, ocho de los participantes debieron enfrentarse tras quedar en la cuerda floja con un plato que les recuerde a su infancia.

Tras presentar sus creaciones culinarias, Héctor Morales, Horacio de la Peña y Antonella Ríos resultaron ser los peores de la jornada. No obstante, los jueces seleccionaron a la actriz para abandonar la competencia.

Antonella Ríos dejó Top Chef VIP

"Fallé no más, no soy tan experta como pensaba. No hay vuelta atrás, hay que asumir con toda la verdad e ir a dar cara", señaló la participante, tras escuchar la opinión de los expertos.

La preparación de la intérprete, titulada "1985", consistía en un fettucini que, en palabras de los chefs, quedó seco y grueso.

"Yo era la que tenía que irse. Me hubiese dado vergüenza quedarme, sabiendo que fallé en varios puntos. Era el momento en que me tenía que ir. Me da mucha pena, pero me lo merezco totalmente", añadió Ríos, emocionándose hasta las lágrimas.