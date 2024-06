Conocido periodista fue desvinculado de TVN: Se despidió con dura indirecta

En las últimas semanas son varias las figuras de Televisión Nacional que han dejado de trabajar en el canal público por diversas razones.

Recientemente se sumó un reconocido periodista y rostro emergente de la señal: a través de sus redes sociales el periodista Benjamín Estibill informó que desvinculado de TVN tras 8 años de trabajo en la estación.

"Se acabó el arco TVN. Siempre seré agradecido de mi canal que me dio las herramientas para ser el profesional que soy el día de hoy... No estoy triste al contrario era algo que venía pensando hace tiempo porque en Youtube me ha ido muy bien y este año ha sido como tener dos trabajos", aseguró el comunicador, con más de 64 mil suscriptores en Youtube.

El "palito" de Estibill

En los últimos años Benjamín Estibill tuvo destacados roles en TVN: desde el programa "Nos vamos de blog" hasta el último backstage del Festival de Viña del Mar, pasando por apariciones en diversos espacios del canal.

"'Nos vamos de blog' era mi espacio para hacer una tele diferente de la que tanto se hablaba pero a la que todos le tienen miedo", aseguró en tono crítico. Además indicó que le gustaría volver al canal "cuando se pueda hacer televisión pública de verdad y para la gente".