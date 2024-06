Yamila Reyna sobre polémica broma a Priscilla Vargas: "Fue desatinado"

La animadora Yamila Reyna abordó las consecuencias que tuvo la polémica broma sobre Priscilla Vargas.

En un adelanto de "Podemos Hablar", que se transmitirá por CHV este viernes a las 22:30 horas, la también actriz se refirió a la controversia con la periodista de Canal 13, afirmando que sus dichos fueron un error.

"Yo nunca salí publicamente a pedir las disculpas porque el canal me pidió no dar declaraciones", aseguró la trasandina. "Fue de mal gusto, por supuesto, fue desatinado, por supuesto, pero fue un contexto que no fue televisado", añadió.

Asimismo, la comunicadora criticó a quienes la enjuiciaron públicamente a raíz del chiste de mal gusto, lanzándose principalmente contra Raquel Argandoña, quien la acusó de haber "hecho el camino más corto".

"Se me acusó de prostitución prácticamente, diciendo que yo me acostaba con directores del canal y que por eso estaba en ese puesto. Tal vez ella, de alguna forma, habrá construido su carrera así, pero no significa que todas lo hayamos hecho de la misma manera", expresó la cordobesa.

Además, Reyna se refirió a su salida de TVN revelando que, pese a haber estado contemplada para un estelar, terminó llegando a un acuerdo con la señal luego de que pausaran su proyecto.