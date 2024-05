Chilena gana concurso de "no hacer nada" en Corea del Sur

Valentina Vilches es una chilena que logró el primer lugar en la competencia Space Out, realizada el pasado domingo en Seúl, Corea del Sur.

El concurso, que busca promover la salud mental, quería encontrar a "la persona más relajada". Para ello, los participantes debían estar durante 90 minutos sin realizar actividad física alguna. Al final, los jueces elegían a los que lucían más calmados, midiendo además su frecuencia cardíaca.

Valentina, quien tiene 30 años, es médica general y especialista en salud mental, reveló que su secreto para la verdadera relajación va más allá de "hacer nada", sino que tiene que ver con "autocontemplarse, descansar y meditar".

La chilena, radicada en Corea del Sur hace dos años, contó que viajó a ese país luego de sufrir un desgaste por la rutina que siguió sin parar durante años. En ese sentido, ahora destaca la "importancia del descanso y de mantener las cosas en equilibrio".

Space Out, la competencia de "hacer nada" ganada por una chilena

De acuerdo con The Guardian, la iniciativa de "Space Out" fue creada en 2014 por el artista local Woopsyang, como una propuesta de arte visual: un espacio en medio de la ciudad con el fin de transmitir el mensaje de que "hacer nada no es una pérdida de tiempo".

En Corea del Sur las jornadas laborales llegan a las 52 horas semanales e incluso es considerado legal trabajar hasta 21,5 horas al día.