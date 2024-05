Estas son las 10 mejores comidas chilenas según portal gastronómico

El prestigioso portal gastronómico Taste Atlas, que suele calificar los platos a nivel mundial según sus distintas categorías, reveló el ranking de las 10 mejores preparaciones chilenas, junto con las 10 peores.

Cabe destacar que el listado no sólo incluyó platos típicos, sino que también aliños y acompañamientos.

Fue así como el merquén se coronó como el alimento mejor calificado, con una puntuación de 4.7, seguido del chancho en piedra y el pastel de choclo, con un puntaje de 4.6 y 4.5 respectivamente.

Sin embargo, el chapalele no logró convencer al paladar de los especialistas, ya que fue calificado como la peor comida chilena, con una puntuación de 2.1.

El top 5 del polémico ranking se completó con la pichanga en segundo lugar, la carbonada en tercero, el charquicán en cuarto y el pan de pascua en quinto.

